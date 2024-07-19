Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Genellikle haziran ayında başlayan, eylül ayında sona eren yaz tatili tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle netlik kazanıyor. Bu yıl yaz tatilinin hangi tarihte sona ereceği merak konusu olurken okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor soruları yanıt arıyor. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi…