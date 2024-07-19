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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 09:58

Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Yaz tatili devam ederken yeni eğitim öğretim yılı için zilin ne zaman çalacağı merak konusu oldu. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayınlanırken okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor gibi sorular yanıt buldu. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Genellikle haziran ayında başlayan, eylül ayında sona eren yaz tatili tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle netlik kazanıyor. Bu yıl yaz tatilinin hangi tarihte sona ereceği merak konusu olurken okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor soruları yanıt arıyor. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi…

Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

UYUM HAFTASI TARİHLERİ
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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