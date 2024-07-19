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Okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
09:58
Yaz tatili devam ederken yeni eğitim öğretim yılı için zilin ne zaman çalacağı merak konusu oldu. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayınlanırken okullar ne zaman açılacak, 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor gibi sorular yanıt buldu. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.