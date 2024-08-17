Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:55

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

Öğrenciler yaz tatilinde geri sayıma başladı. Okula hazırlık sürerken Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini de yayımladı. Eylül ayı yaklaşırken derslerin başlangıcı ve ara tatil tarihleri sorgulanıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler takvimlerinde o tarihi işaretledi. Peki; okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, yanıtı!

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB kanallarına yöneltiliyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başlıyor. Öğrenciler hazırlıklarına başladı. İlk ders zili çalıyor. Peki; okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, o tarihler!

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Buna göre okulların başlamasına yaklaşık 1 ay kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

SON DAKİKA