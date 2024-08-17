Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
16:55
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İlk ders ziline geri sayım! MEB 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi
Öğrenciler yaz tatilinde geri sayıma başladı. Okula hazırlık sürerken Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini de yayımladı. Eylül ayı yaklaşırken derslerin başlangıcı ve ara tatil tarihleri sorgulanıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler takvimlerinde o tarihi işaretledi. Peki; okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, yanıtı!