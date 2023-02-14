Kahramanmaraş 7.7 şiddetindeki deprem sebebiyle okullar tatil edildi. Okulların tatil süresi 2022-2023 Eğitim yılının 2. Dönemi 13 Şubat'tan ileri bir tarihe uzamış oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması sonrası Okullar depremin etkilediği 10 ilde mart ayına kadar kapalı kalırken, 71 ilde gelecek hafta eğitim başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2023 MEB ile Okullar ne zamana kadar tatil, 1 Mart'ta mı açılacak, hangi tarihte? İşte MEB eğitim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihleri