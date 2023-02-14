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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB'ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:50

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB'ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?

Kahramanmaraş 7.7 şiddetindeki deprem sebebiyle okullar tatil edildi. Okulların tatil süresi 2022-2023 Eğitim yılının 2. Dönemi 13 Şubat'tan ileri bir tarihe uzamış oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması sonrası Okullar depremin etkilediği 10 ilde mart ayına kadar kapalı kalırken, 71 ilde gelecek hafta eğitim başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2023 MEB ile Okullar ne zamana kadar tatil, 1 Mart'ta mı açılacak, hangi tarihte? İşte MEB eğitim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihleri

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?

Okulların açılış tarihi MEB tarafından güncellendi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem eğitim öğretime de tesir etti. Depremden etkilenen 10 ilde öğrencileri desteklemek adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Özer okullar ne zaman açılacak, MEB ile okullar tatil mi, Şubat ayının kaçında okullar açılacak, ne zamana kadar tatil sorusuna yanıt verdi. İşte MEB ile Okulların açılış tarihi 2023

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ, NE ZAMANA KADAR TATİL?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretimde ara veriyoruz.

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Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, ''71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretimde ara veriyoruz'' açıklamasında bulundu.

1 Mart tarihine kadar eğitim öğretime ara verilen illerimiz şöyle;

  • Kahramanmaraş
  • Adana
  • Adıyaman
  • Diyarbakır
  • Gaziantep
  • Hatay
  • Kilis
  • Malatya
  • Osmaniye
  • Şanlıurfa

Bakan Özer: 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

İKİİLİ ÖĞRETİM

Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını açıkladı. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız.

ÖZEL ÖĞRETİMLERİN KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?

OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL Mİ?

71 İlde okullarda deprem sebebiyle herhangi bir hasar oluşmadı. Bu sebeple normal eğitim öğretim faaliyetleri kısa süre içerisinde başlayacak. Öğrenciler yarıyıl tatili dönüşü 20 Şubat Pazartesi günü çok özledikleri ders sıralarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacak.

1 Mart tatili sadece depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da geçerli olacak.

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’ten son dakika yanıtı! 1 Mart’ta Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil?
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