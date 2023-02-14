TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, ''71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretimde ara veriyoruz'' açıklamasında bulundu.

1 Mart tarihine kadar eğitim öğretime ara verilen illerimiz şöyle;

Kahramanmaraş

Adana

Adıyaman

Diyarbakır

Gaziantep

Hatay

Kilis

Malatya

Osmaniye

Şanlıurfa

Bakan Özer: 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

İKİİLİ ÖĞRETİM

Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını açıkladı. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız.

ÖZEL ÖĞRETİMLERİN KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.