Haberler Yaşam OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:37

Yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği ve okullarda 2. dönemin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Ocak 2023 tarihinde karne heyecanı yaşadı ve böylece 15 gün süren yarıyıl tatili başlamış oldu. Şimdi ise öğrenciler ve velileri ile öğretmenler sömestr tatilinin ne zaman biteceğini sorgulamaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili, ara tatil ve sömestr tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi ile belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi ile 2023 Okullarda 2. Dönem başlangıç tarihi…