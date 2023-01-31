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Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:37

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

Yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği ve okullarda 2. dönemin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Ocak 2023 tarihinde karne heyecanı yaşadı ve böylece 15 gün süren yarıyıl tatili başlamış oldu. Şimdi ise öğrenciler ve velileri ile öğretmenler sömestr tatilinin ne zaman biteceğini sorgulamaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili, ara tatil ve sömestr tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi ile belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi ile 2023 Okullarda 2. Dönem başlangıç tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

Okullarda 15 günlük yarıyıl tatili tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz Cuma günü 1. Dönem karnelerini aldı ve bu tarihten itibaren okullar kapandı. Şimdi ise 2. dönem başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ''Okullar ne zaman açılacak, 2. Dönem ayın kaçında başlayacak?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarıyıl tatili ne zaman bitecek sorusu MEB tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. İşte, MEB takvimi ile 2023 okulların açılış tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber okulların açışış tarihi belli oldu.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Toplamda iki hafta süren 15 tatil 23 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem için okullarda ders zili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

2023 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde uygulandı.

Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB takvimi ile 2023 Yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran Cuma günü sona erecek.

Karnelerin verilmesiyle birlikte öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlamış olacak.

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