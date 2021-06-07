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Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 09:42

ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

"?" sorusunun yanıtı tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda yanıt buldu. Kabine Toplantısı sonrası Bakan "Kavuşuyoruz" ifadelerine yer vererek müjdeyi duyurdu. Yapılan bu açıklamalar sonrasında; "Okullar ne zaman açılacak, hangi günler açık olacak? , ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?" gibi pek çok önemli sorunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılır hale geldi. İşte okullar ne zaman açılacak, sorularının yanıtları ve MEB açıklaması.

Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; ilkokul ve ortaokulların 1 Haziran itibarıyla açılacağı ifade edilirken liseler için 7 Haziran tarihi verildi. Kabine sonrası MEB'ten "?" sorusuna yanıt gelirken Milli Eğitim Bakanı ise "Kavuşuyoruz" diyerek müjdeli haberi açıkladı. Yapılan açıklamalar sonrası ise "Okullar ne zaman açılacak, hangi günler açık olacak? , ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?" şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. MEB ile "Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek ve hangi günler?" sorusunun yanıtı netlik kazandı.

Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE OKULLARIN DURUMU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Kavuşuyoruz!

Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime

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Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.

Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında:

"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

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