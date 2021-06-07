Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE OKULLARIN DURUMU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Kavuşuyoruz!



Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime