Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda yanıt buldu. Kabine Toplantısı sonrası Bakan Ziya Selçuk "Kavuşuyoruz" ifadelerine yer vererek müjdeyi duyurdu. Yapılan bu açıklamalar sonrasında; "Okullar ne zaman açılacak, hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?" gibi pek çok önemli sorunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılır hale geldi. İşte okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı sorularının yanıtları ve MEB açıklaması.