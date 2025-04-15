Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:05

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

2024-2025 eğitim öğretim yılında Eylül ayında ders zili çalmış, iki ara tatil ile bir yarıyıl tatili geride bırakılmıştı. Şimdi ise milyonlar öğrenci ve velinin gözleri yaz tatiline çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı ise yılın başında belirlediği çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletmişti. Bu yıl Kurban Bayramı'nın erken tarihe denk gelmesi, okulların kapanış tarihine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 akademik takvime göre eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek belli oldu. Milyonlarca öğrenci, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Özellikle bursluluk sınavına hazırlananlar, LGS ve üniversite sınavı gibi önemli süreçlerden geçen öğrenciler yoğun geçen bir dönemi geride bırakmanın heyecanını yaşayacak. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ermesiyle birlikte 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler için yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili öne çekilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Takvimde belirtilen tarihler geçerliliğini koruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Son günlerde gündeme gelen yaz tatilinin kısaltılacağına dair iddialar, yetkililer tarafından yalanlandı. Mevcut takvime göre, okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilinde herhangi bir kısalma planı bulunmuyor. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin tadını çıkarabilecek.

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

KURBAN BAYRAMI'NDA OKULLAR KAPALI OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Dört gün sürecek bayram, resmi tatil kapsamına girdiği için bu tarihlerde okullar ve üniversiteler eğitim öğretime ara verecek. Bayramdan önceki gün, yani 5 Haziran Perşembe arefe günü olarak geçiyor ve okullar o gün yarım gün açık olacak. Bayramın hemen ardından öğrenciler 10 Haziran Salı günü derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

RESMİ TATİL VE BAYRAMLAR KAPIDA!

Öğrencilerin resmi tatil kapsamında 3 günlük de tatili bulunuyor. 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ın hafta içine denk gelmesi dolayısıyla öğrenciler, böylece 3 günlük ekstra tatil de yapmış olacak.