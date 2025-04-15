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Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:05
2024-2025 eğitim öğretim yılında Eylül ayında ders zili çalmış, iki ara tatil ile bir yarıyıl tatili geride bırakılmıştı. Şimdi ise milyonlar öğrenci ve velinin gözleri yaz tatiline çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı ise yılın başında belirlediği çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletmişti. Bu yıl Kurban Bayramı'nın erken tarihe denk gelmesi, okulların kapanış tarihine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...