Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB tatil takvimi gündemde!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 akademik takvime göre eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek belli oldu. Milyonlarca öğrenci, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Özellikle bursluluk sınavına hazırlananlar, LGS ve üniversite sınavı gibi önemli süreçlerden geçen öğrenciler yoğun geçen bir dönemi geride bırakmanın heyecanını yaşayacak. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...