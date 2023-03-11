Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimi ile okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıt buldu. Tatil takvimi ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı yaz tatili de netlik kazandı. Normal şartlarda ikinci dönem tatili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve okullar yeniden açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında okulların başlangıcı uzatıldı. Peki Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış kapanış ve yaz tatili tarihi