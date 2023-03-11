Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin 1 Mart'a dek uzatılacağı bildirilirken depremden etkilenmeyen diğer 71 ilde ise okulların 20 Şubat Pazartesi tarihinde açılmasına karar verildi. Öğrencilerin eğitim durumunda yaşanan aksamayı göz önünde bulunduran Bakan Özer, yaz tatilinin ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu cevapladı.

"Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." diyen Bakan Özer, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz."

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."