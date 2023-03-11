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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi
Giriş Tarihi: 11.03.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 14:18

Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimi ile okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıt buldu. Tatil takvimi ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı yaz tatili de netlik kazandı. Normal şartlarda ikinci dönem tatili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve okullar yeniden açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında okulların başlangıcı uzatıldı. Peki Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış kapanış ve yaz tatili tarihi

Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Ara tatil depremden etkilenen şehirlerde 1 Mart 2023, diğer şehirlerde ise 20 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Şimdi ise okulların kapanacağı tarih aratılıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül'de başladı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatilini ise 14-18 Kasım tarihleri arasında yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ise 71 ilde yarıyıl tatili sonrası okullar 20 Şubat'ta açıldı.

Bakanlığın dönem başında yayınladığı takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Yaz tatili normal şartlarda 90 gün sürecek

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Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin 1 Mart'a dek uzatılacağı bildirilirken depremden etkilenmeyen diğer 71 ilde ise okulların 20 Şubat Pazartesi tarihinde açılmasına karar verildi. Öğrencilerin eğitim durumunda yaşanan aksamayı göz önünde bulunduran Bakan Özer, yaz tatilinin ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu cevapladı.

"Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." diyen Bakan Özer, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz."

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? MEB 2023 eğitim öğretim takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

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