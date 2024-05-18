Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor gibi sorularla incelenen yaz tatili tarihleri öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiriyor. Bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle denk düşen bu tarihler, okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek sorularıyla inceleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile bu tarihler netleşti.