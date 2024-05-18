Haberler
Yaşam
Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
14:05
Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!
Okulların kapanacağı tarih hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiriyor. Yaz aylarının gelişiyle birlikte tatil sezonu açılırken yaz tatili planlaması için hazırlıklara başlayan pek çok kişi okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Yaz tatili tarihi için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İşte o tarih…