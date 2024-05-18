Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 14:05

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

Okulların kapanacağı tarih hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiriyor. Yaz aylarının gelişiyle birlikte tatil sezonu açılırken yaz tatili planlaması için hazırlıklara başlayan pek çok kişi okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Yaz tatili tarihi için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İşte o tarih…

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor gibi sorularla incelenen yaz tatili tarihleri öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiriyor. Bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle denk düşen bu tarihler, okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek sorularıyla inceleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile bu tarihler netleşti.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimi kapsamında okulların kapanış tarihi belli oldu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ayın kaçında verilecek? 2024 yaz tatili için beklenen açıklama geldi!

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB'in yayınladığı tarihlere göre önümüzdeki dönem okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak.

SON DAKİKA