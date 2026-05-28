Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte 2026 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih
Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 14:56

Şubat ayında başlayan ikinci dönemin sonuna yaklaşırken yaz tatili planları şekillenmeye başladı. Veliler ve öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı sorusuyla MEB takvimi üzerinden inceleme yaparken karnelerin alınacağı ve okulların kapanacağı tarih netleşti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrenciler ve veliler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih netleşirken, milyonlarca öğrenci karnelerini alacakları günü merak ediyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 19 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yaz tatili, 26 Haziran Cuma günü ders zilinin çalmasının ardından resmen başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

