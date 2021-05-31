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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:12

, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

Merakla beklenen yaz tatili açıklaması Milli Eğitim Bakanı 'tan gelmişti. Salgın nedeniyle oldukça yorucu geçen bir eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerini uzaktan olarak sürdürüyor. Bu kapsamda ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları Haziran ayına gelinmesiyle beraber öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestr tatilinin 3 hafta sürmesi nedeniyle bu sene Nisan'da ara tatil olmayacağını duyuran Bakan Ziya Selçuk okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını işaret etmişti. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

Bu dönem okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz aylarda okulların ne zaman kapanacağına ilişkin soruların yanıtını verecek nitelikte bir açıklama yapmıştı. Bu kapsamda Bakan Selçuk, Temmuz ayını işaret etmiş ve eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek, 2021 yaz tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Bu dönem okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var.

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Bu dönem okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu dönem okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ SON DURUM!

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Bu dönem okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir denildi.

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