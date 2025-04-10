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Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı belli oldu
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:46
Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı belli oldu
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki iddialar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Okulların kapanacağı tarih, 2024-2025 MEB takvimi ile belirlendi. İlkokuldan lise kademesine kadar öğrenim gören öğrenciler ve veliler tatil planlarını buna göre yapıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, o tarihler!