Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye'de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:38

OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye'de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından öncelikle deprem illerinde okulların tatil olduğu açıklanmıştı. Tüm Türkiye'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte deprem haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB duyuruları takip edilirken beklenilen son dakika açıklaması geldi. Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorusu yanıt buldu. Bakan Özer liderliğinde okulların durumu takip edilirken İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya başta olmak üzere tatil açıklaması bekleniyordu. Peki, 7-13 Şubat Türkiye'de okullar tatil mi, var mı? İşte, o açıklama…

OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

Okullar tatil mi son dakika cevaplandı. MEB açıklaması öğrenci, öğretmen ve velilerin beklediği haberi duyurdu. Dünden bugüne kar tatili olan iller takip edilirken 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası araştırmalar hız kazandı. Deprem illeri başta olmak üzere tüm illerde sorgulamalar devam ediyor. Yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya tatil açıklaması takip ediliyor. Peki, 7-13 Şubat tüm Türkiye'de okullar var mı yok mu, hangi illerde tatil? İşte, detaylar…

OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

SON DAKİKA: TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

MEB'den son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." bilgisini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

Tüm Türkiye'de 1 hafta süreyle tatil edilen okulların öncesinde deprem bölgelerinde eğitime 2 hafta ara verildiği de açıklanmıştı:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."

OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

Meteoroloji'den Hava Durumu Ve Kar Yağışı Uyarısı

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA