OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

Okullar tatil mi son dakika cevaplandı. MEB açıklaması öğrenci, öğretmen ve velilerin beklediği haberi duyurdu. Dünden bugüne kar tatili olan iller takip edilirken 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası araştırmalar hız kazandı. Deprem illeri başta olmak üzere tüm illerde sorgulamalar devam ediyor. Yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya tatil açıklaması takip ediliyor. Peki, 7-13 Şubat tüm Türkiye'de okullar var mı yok mu, hangi illerde tatil? İşte, detaylar…