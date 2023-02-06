OKULLAR TATİL Mİ? MEB’den açıklama! 7-13 Şubat tüm Türkiye’de okullar tatil mi edildi? Tatil olan iller listesi

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından öncelikle deprem illerinde okulların tatil olduğu açıklanmıştı. Tüm Türkiye'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte deprem haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB duyuruları takip edilirken beklenilen son dakika açıklaması geldi. Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorusu yanıt buldu. Bakan Özer liderliğinde okulların durumu takip edilirken İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya başta olmak üzere tatil açıklaması bekleniyordu. Peki, 7-13 Şubat Türkiye'de okullar tatil mi, var mı? İşte, o açıklama…