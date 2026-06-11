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Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:06

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kararı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu MEB açıklaması ile netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü hangi kademelerde eğitim-öğretim arası verilecek merak konusu.

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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafta sonu yapılacak büyük sınav öncesinde okul binalarının düzenlenmesi için cuma gününün idari izin ilan edildiğini duyurdu. 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, hangi kademelerde tatil ve neden ders yok soruları tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde sorgulanıyor.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?

MEB AÇIKLAMASI: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kritik bir adım attıklarını belirtti. Sınav binalarında yapılacak fiziksel düzenlemeler, sıra numaralarının kontrolü, optik formların dağıtımı ve güvenlik önlemlerinin eksiksiz tamamlanması için cuma günü tüm Türkiye genelinde eğitim ve öğretime ara verildi.

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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HANGİ OKULLAR KAPALI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı karar kapsamında, 12 Haziran Cuma günü okul öncesi (kreş ve anaokulları), ilkokullar, ortaokullar ve liselerin tamamında dersler yapılmayacak.

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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?

LGS, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, planlandığı gibi 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemine resmi olarak giriş yapacaklar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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