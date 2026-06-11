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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:06
OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 12 Haziran Cuma okul var mı, yok mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kararı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu MEB açıklaması ile netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü hangi kademelerde eğitim-öğretim arası verilecek merak konusu.