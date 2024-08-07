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Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:39

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB'den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

Yaz tatili süresi kısalıyor mu sorusu gündemde. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Sosyal medyada okullarda yaz tatilinin 20 gün kısalacağına yönelik birçok haber yer alıyor. Bu noktada öğrenci ve veliler konu hakkında detaylar öğrenmek için MEB açıklamalarını mercek altına aldı. Peki, Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? Yaz tatili süresi kısalıyor mu? İşte, MEB'den son dakika açıklaması geldi!

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB’den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

Milli Eğitim bakanlığı sosyal medyada, 2025-2026 yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 kısalacağı yönünde iddialar hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bu noktada öğrenciler okullar erken mi açılacak, yaz tatili süresi kısaldı mı sorularına yanıt arıyor. Peki, Yaz tatili süresi kısalıyor mu? Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı?

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB’den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

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Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB’den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB’den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

OKULLARDA YAZ TATİLİ 20 GÜN KISALACAK MI?

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde dolaşan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yaz tatili süresinin 20 güne kadar kısaltılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

MEB, "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB’den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?
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