Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
11:39
Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? MEB'den son dakika açıklaması geldi! Yaz tatili süresi kısalıyor mu?
Yaz tatili süresi kısalıyor mu sorusu gündemde. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Sosyal medyada okullarda yaz tatilinin 20 gün kısalacağına yönelik birçok haber yer alıyor. Bu noktada öğrenci ve veliler konu hakkında detaylar öğrenmek için MEB açıklamalarını mercek altına aldı. Peki, Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? Yaz tatili süresi kısalıyor mu? İşte, MEB'den son dakika açıklaması geldi!