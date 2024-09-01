Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
09:12
Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan akademik yılı takviminde birinci dönem ara tatili, 15 tatil ve ikinci ara tatil tarihleri ile yaz tatili tarihleri yer aldı. Öğrenci ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı devam ederken okulların açılma tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki okulların açılmasına kaç gün kaldı?