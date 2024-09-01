Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı gün kaldı! Okula yeni başlayacak öğrenciler ile okula uyum haftası sayesinde okul hayatına kolay adapte olabilmeleri sağlanacak. Heyecanı dorukta olan binlerce öğrenci ve veli yeni eğitim-öğretim faaliyetlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte MEB'in yayınladığı 2024-2025 eğitim-öğretim planı…