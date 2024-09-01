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Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:12

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan akademik yılı takviminde birinci dönem ara tatili, 15 tatil ve ikinci ara tatil tarihleri ile yaz tatili tarihleri yer aldı. Öğrenci ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı devam ederken okulların açılma tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı gün kaldı! Okula yeni başlayacak öğrenciler ile okula uyum haftası sayesinde okul hayatına kolay adapte olabilmeleri sağlanacak. Heyecanı dorukta olan binlerce öğrenci ve veli yeni eğitim-öğretim faaliyetlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte MEB'in yayınladığı 2024-2025 eğitim-öğretim planı…

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi tarihinde başlayacak. Dönem 17 Ocak 2024 Cuma günü sonlanacak.

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Bu yıl ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitimin uyum haftası 2-6 Eylül arasında olacak.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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