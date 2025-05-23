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Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:16

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, okulların kapanış tarihi de yeniden gündeme geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine az bir süre kala "Yaz tatili Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?" soruları da gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih belli oldu. Veliler ve öğrenciler, Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini sorgularken, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline başlayacaklar.

Böylece 20 Haziran itibarıyla tüm resmi ve özel okullarda ders zili son kez çalmış olacak.

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Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefeyle başlayacak, bayram ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek.

Bu durumda bayram tatili, okulların kapanmasına yaklaşık bir hafta kala başlayacak.

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

YAZ TATİLİ İLE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Veliler ve öğrenciler, Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini sorgularken, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda herhangi bir takvim değişikliği yapılmadığı ifade edildi.

Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Planlamalarının bu yönde olmadığını aktaran Tekin, sınav takviminin çalışma takvimine göre planlandığını aktarırken "Yani öyle bir erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabillir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.