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Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
16:16
Okulların kapanış tarihi 2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, okulların kapanış tarihi de yeniden gündeme geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitmesine az bir süre kala "Yaz tatili Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?" soruları da gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...