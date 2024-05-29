Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanışı için hazırlanıyor. Bu yıl yeni müfredat başta olmak üzere pek çok çalışmaya imza atan bakanlık takvimini bu yıl için kapatıyor. Okulların kapanış tarihi öğrencilerin gündeminde. Yaz tatili başlangıcı ile derslere ara verecek öğrencilerin yanı sıra veliler de planlarını yapacak. Peki; okullar ne zaman kapanacak 2024? İşte, karne günü tarihi!