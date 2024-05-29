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Haberler Yaşam Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:46

Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yıl sonu için araştırmalara hız kazandırdı. Son derslerini işleyen öğrenciler yaz tatili için geri sayımda. Okulların kapanış tarihi ile karne gününe kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler tatil planları için tarihleri kontrol ediyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanışı için hazırlanıyor. Bu yıl yeni müfredat başta olmak üzere pek çok çalışmaya imza atan bakanlık takvimini bu yıl için kapatıyor. Okulların kapanış tarihi öğrencilerin gündeminde. Yaz tatili başlangıcı ile derslere ara verecek öğrencilerin yanı sıra veliler de planlarını yapacak. Peki; okullar ne zaman kapanacak 2024? İşte, karne günü tarihi!

Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih belli oldu. 14 Haziran Cuma karne günü ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanacak.

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Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI!
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

  • Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
  • Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
  • Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
  • İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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