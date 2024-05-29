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Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
16:46
Okulların kapanış tarihi için gün sayılıyor! 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yıl sonu için araştırmalara hız kazandırdı. Son derslerini işleyen öğrenciler yaz tatili için geri sayımda. Okulların kapanış tarihi ile karne gününe kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler tatil planları için tarihleri kontrol ediyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...