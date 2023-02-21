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Haberler Yaşam Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:26

Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından geçtiğimiz akşam Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Hasarlı binalar yıkılırken yeni depremlerde de can kaybı oluştu. Depremin ardından, yaşanan sarsıntının Ölüdeniz fay hattı kırığı üzerinde olduğu düşüncesi araştırmaları beraberinde getirdi. Vatandaşlar Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor sorularına yanıt arıyor. Peki, Ölüdeniz fayı hangi illerden ve ilçelerden geçiyor, kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı? İşte, merak edilenler…

Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

Ölüdeniz fay zonu üzerinde yaşandığı düşünülen Hatay depremi yaşanan asrın felaketi ardından yeniden panik yarattı. Artçılar devam ederken illerde vatandaşlar deprem riskini sorgulamak için Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor sorularına yanıt arıyor. Lübnan gibi ülkelerde de hissedilen 6.4 şiddetindeki deprem sonrası bu fay üzerinde kırılabilecek noktalar araştırılıyor. Peki, Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor, kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı? İşte, detaylar…

Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

HATAY'DA DEPREM!

Defne ve Samandağ merkezli meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan yetkililer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığını bildirdi.

Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

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Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

ÖLÜDENİZ FAYI NEREDE?

Ölü Deniz Transform Fayı, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faydır.

Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.

Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

ÖLÜDENİZ FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Ölüdeniz fay zonu Hatay'ın güneyinden geçmekle birlikte Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan siyasi sınırlarına uzanmaktadır.

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