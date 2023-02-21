Haberler Yaşam Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:26

Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor? Ölüdeniz fayı kırıldı mı, hangi illerden ve ilçelerden geçiyor?

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından geçtiğimiz akşam Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Hasarlı binalar yıkılırken yeni depremlerde de can kaybı oluştu. Depremin ardından, yaşanan sarsıntının Ölüdeniz fay hattı kırığı üzerinde olduğu düşüncesi araştırmaları beraberinde getirdi. Vatandaşlar Ölüdeniz fay hattı nerede, nereden geçiyor sorularına yanıt arıyor. Peki, Ölüdeniz fayı hangi illerden ve ilçelerden geçiyor, kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı? İşte, merak edilenler…