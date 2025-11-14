Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 17:33

Ölümcül Çarpışma bu akşam TV'de yayında! Ölümcül Çarpışma konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve gerilimi bir araya getiren "Ölümcül Çarpışma" filmi, bu akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmdeki sürükleyici olaylar ve karakterlerin başından geçen heyecan dolu hikaye izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca filmde rol alan oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte "Ölümcül Çarpışma"nın konusu ve oyuncuları hakkında detaylar.

Bu akşam TV'de yayınlanacak "Ölümcül Çarpışma" filmi, aksiyon severler için ekrana geliyor. Film, yüksek gerilimli sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLM KONUSU

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir.

Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ OYUNCULARI

John Cena

Jackie Chan

Pilou Asbaek

Zhenwei Wang

Rachael Holoway

Max Huang

Amadeus Serafini

Hou Minghao

