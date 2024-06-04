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Haberler Yaşam Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:59

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Orijinal adıyla Hidden Strike aksiyon, macera ve komedi türlerinde sinemaseverlerin gündeminde. Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu ile izleyenler tarafından araştırılıyor. TV'de ilk kez yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Peki; Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

John Cena ve Jackie Chan gibi isimlerin yer aldığı Ölümcül Çarpışma filmi konusu ile dikkat çekiyor. Arash Amel'in senaristliğini yaptığı film bu akşam ekranlarda. İzleyenler ekran başında yerini aldı. İşte, Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları...

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLM KONUSU

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir.

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Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ OYUNCULARI

John Cena

Jackie Chan

Pilou Asbaek

Zhenwei Wang

Rachael Holoway

Max Huang

Amadeus Serafini

Hou Minghao

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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