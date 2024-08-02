Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Ölümsüzlük Oyunu filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark eder ve kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.