Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 17:03

Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ömer yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan diziye genç oyuncu Ahmet Haktan Zavlak dahil oldu. Zavlak, dizide Yaman karakterine hayat verecek ve 7. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ömer dizisi Yaman kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisinin Yaman'ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ömer dizisinin Yaman'ı Ahmet Haktan Zavlak hayatı ve kariyeri.

Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Ömer dizisi Yaman kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Ömer dizisine 7. bölümde yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna genç yetenek Ahmet Haktan Zavlak, Yaman karakteriyle katıldı. Dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Yaman ile Emine arasında yaşanacaklar merak uyandırır. Peki, Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinde Yaman'ı canlandıran Ahmet Haktan Zavlak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

AHMET HAKTAN ZAVLAK ÖMER'DE!

Star TV'nin OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna genç oyuncu Ahmet Haktan Zavlak dahil oldu. Zavlak, dizide Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.

Sert mizacıyla dikkat çeken Yaman, okulda çıkardığı kavga sonrası Emine'yle konuşmak ister. Emine başta karşı çıksa da Yaman'ın söyledikleri karşısında şaşkına döner.

Başlarda Yaman'dan hoşlanmayan Emine, öğrendiklerinden sonra aslında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını anlayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

AHMET HAKTAN ZAVLAK KİMDİR?

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Haktan Zavlak, reklam ve dizi film oyuncusudur. 178 cm boyunda ve 65 kg'dır.

Oyunculuk eğitimlerine devam eden Haktan Zavlak, ilk dizi deneyimini Bir Aile Hikayesi dizisi ile yaşamıştı.

Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Birçok reklam filminde de oynayan genç oyuncu, 2019'dan itibaren Bir Aile Hikayesi, Yasak Elma, Orta Kafa Aşk ve Yeşilçam, Tozluyaka gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Ahmet Haktan Zavlak, şimdilerde Ömer dizisinde Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÖMER 7. BÖLÜMÜN KONUSU

Ömer'in Gamze'ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Tahir'den önce davranarak soluğu Fatma'nın yanında alır.

Bu hamleyle Tahir'i susturup herkese derin bir nefes aldırsa da mahalleden tanıdığı doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olduğunu söylemesiyle Ömer'e ve Gamze'ye hiç beklemedikleri bir şok yaşatır.

SON DAKİKA