Haberler Yaşam Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 06.03.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 17:03

Ömer dizisi Yaman kimdir? Ömer dizisinin Yaman’ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ömer yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan diziye genç oyuncu Ahmet Haktan Zavlak dahil oldu. Zavlak, dizide Yaman karakterine hayat verecek ve 7. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ömer dizisi Yaman kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisinin Yaman'ı Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ömer dizisinin Yaman'ı Ahmet Haktan Zavlak hayatı ve kariyeri.