Ömer Hayyam Sözleri ve Şiirleri - Ömer Hayyam'ın En Güzel Rubaileri ve Ders Niteliğinde Sözleri
Giriş Tarihi: 02.10.2025 16:21
Ömer Hayyam, sözleriyle hayatın anlamını, insanın iç dünyasını ve evrensel gerçeği ustalıkla dile getiren bir düşünür ve şairdir. Rubailerinde aşkı, tutkuyu, yaşamın geçiciliğini ve bilgelik arayışını bulmak mümkündür. Kimi zaman hayatın incelikli hazlarını, kimi zaman da varoluşun sert gerçeklerini tüm açıklığıyla sunar. İşte Ömer Hayyam'ın en anlamlı, en ünlü ve ders niteliği taşıyan sözleri ile rubailerinden özel alıntılar…