Ömer Hayyam Sözleri ve Şiirleri - Ömer Hayyam’ın En Güzel Rubaileri ve Ders Niteliğinde Sözleri

Ömer Hayyam, sözleriyle hayatın anlamını, insanın iç dünyasını ve evrensel gerçeği ustalıkla dile getiren bir düşünür ve şairdir. Rubailerinde aşkı, tutkuyu, yaşamın geçiciliğini ve bilgelik arayışını bulmak mümkündür. Kimi zaman hayatın incelikli hazlarını, kimi zaman da varoluşun sert gerçeklerini tüm açıklığıyla sunar. İşte Ömer Hayyam'ın en anlamlı, en ünlü ve ders niteliği taşıyan sözleri ile rubailerinden özel alıntılar…

Ömer Hayyam, kalemiyle yaşamı ve insan ruhunu derin bir bilgelikle yorumlar. Rubailerinde zamanın kıymeti, aşkın ve şarabın tadı, hayatın geçiciliği ve kaderin gizemi iç içe geçer. Kimi dizelerinde hayatın neşesini ve coşkusunu, kimi dizelerinde ise insanın acı ve şaşkınlıklarını yalın bir şekilde yansıtır. Ömer Hayyam'ın sözleri, düşündürür, bazen güldürür, bazen de derin bir farkındalık kazandırır. İşte Hayyam'ın en etkileyici rubaileri ve ders niteliğindeki sözlerinden seçmeler…

Ömer Hayyam Sözleri

Ömer Hayyam zamanın en büyük savaş karşıtı eylemcilerinden biri olması, dünyada küslük, gerginlik ve mal, mülk için yapılan savaşların anlamsız olduğuyla ilgili sözler üretmesine yol açmıştır. Ömer Hayyam'ın yazmış olduğu en güzel sözleri sizler için aşağıda sıraladık.

Denize düşüp kaybolan su damlası, toprağa karışan toz zerresi nedir bu dünyaya gelip gidişimizin manası, fena bir böcek işte, bugün var yarın yok.

Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen de gel yuh çekme böylesi dünyaya.

Gün doğarken sabah horozları, niçin acı acı bağırışırlar bilir misin? Tan yerini gösterip derler ki sana; bir gecen geçti gidiyor, sen neredesin?

Geçmiş olan dünden hiç yad etme, yarın da gelmişken feryat etme, düşünme geleceği de geçmişi de, şimdi şen ol da yaşamı berbat etme.

İki günde bir somun geçiyorsa eline soğuk suyu da olursa bir kırık testide, niçin kendinden kötüsüne kul olur insan, ne diye girer kendi gibisinin hizmetine?

Yaşamanın sırlarını bileydin ölümün sırlarını da çözerdin. Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok, yarın akılsız, neyi bileceksin?

Yaşamanı akla uydurman gerekir, ama bilmezsin akla uygun olan nedir; bereket eli çabuktur zaman ustanın, başına vura vura sana da öğretir.

İnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez, bunlar için didinmene bir şey denmez. Ondan ötesi ha olmuş, ha olmamış, bu güzelim ömrünü satmaya değmez.

Eğer her şeyini kaybetmişsen ve cebinde bir ekmek alacak kadar paran kalmışsa, git kendine bir demet menekşe al ve ruhunu besle. Bence bu çok anlamlıdır ve kişinin öncelikle ruhunu beslemesi lazım.

Ömer Hayyam Aşk Sözleri

Dünyada var oluş, Allah, devlet, toplumsal örgütlenmelerle alakalı konulara sıklıkla yer veren Ömer Hayyam, Aşk ve sevgi konusunu da sıklıkla işlemiştir. Bin yıl önce yazmış olduğu yazılar günümüzde hala aynı, derin anlamları taşımaktadır. Ömer Hayyam'ın en sevilen aşk sözlerini derledik.

Benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana, yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan.

Ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hazzı var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar.

Can o güzel yüzüne vurgun neyleyim, gönül tatlı diline tutkun neyleyim, gönül de sır incileriyle dolu ama dile kilit vurmuşsun, neyleyim.
Niceleri geldi, neler istediler, sonunda dünyayı bırakıp gittiler, sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler.

Aşk ki gerçek değilse, tutkusu olmaz. Ateşi köze döner, kokusu olmaz. Aşık olan gün, gece, ay ve yıl yanar; Güneş, ışık, rahat ve uykusu olmaz.

Bir yürek ki yanmaz, yürek denir mi ona, sevmek haram yüreğinde ateş olmayana, bir günü sevgisiz geçirdinse yazık, en boş geçen günün o gündür inan bana.

Sevdiğini mertçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan korkanın, masal anlatmaktır bütün işi.

Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar, bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir, sevgi.

Ömer Hayyam Rubaileri

Rubailerin yaratıcısı olduğu bilinen Ömer Hayyam 158 adet rubaiye sahiptir. Ancak kendisinin yazdığı söylenen, kesinleşmemiş rubai sayısı binin üzerindedir. Türk halkına Ömer Hayyam rubailerini kazandıran, çevirisini yapan asıl kişi ise Sabahattin Eyüboğlu'dur. Eşsiz Ömer Hayyam rubailerinden birkaçını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Dünya üç beş bilgisizin elinde,
Onlarca her bilgi kendilerinde.
Üzülme eşek eşeği beğenir,
Hayır var sana kötü demelerinde.

Felek ne cömert, ne aşağılık insanlara,
Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara,
Kendini satmayan adama ekmek yok,
Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya!

Ha Belh'te ölmüşsün, ha Bağdat'ta hepsi bir,
Kadeh doldu mu acı da olsa içilir.
Keyfine bak; çok aylar doğmuş batmış sensiz;
Sensiz daha çok ayların on dördü gelir.

En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen;
İyilik seven kötülük edemez zaten.
Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur;
Düşmanınsa dostun olur, iyilik edersen.

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz;
İki başımız var, bir tek bedenimiz.
Ne kadar dönersem döneyim çevrende;
Er geç baş başa verecek değil miyiz?

Ey özünün sırlarına akıl ermeyen,
Suçumuza, duamıza önem vermeyen,
Günahtan sarhoştum ama dilekten ayık,
Umudu rahmetine bağlamışım ben.