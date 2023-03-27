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Haberler Yaşam ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça
Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:55

ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisi her pazartesi Star TV ekranlarına gelmeyi sürdürüyor. Dizinin sevenleri Ömer izle tek parça araştırmasıyla birlikte yeni sezon dizisini yakından takip etmek istiyor. Yeni bölümde "Ömer, Nisa'yı restoranda gören Tahir'in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze'yi suçlar." Ömer 10. bölüm izle ekranı üzerinden Star TV dizisi takip edilebilir. İşte Star TV dizi izle ekranı ile Ömer dizisi izle tek parça!

ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle araştırması dizinin takipçileri tarafından pazartesi günü itibariyle yapılmaya başlandı. Son bölümde Ömer'le Gamze son bir defa buluştu ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verdi. Siz de Ömer izle araştırmasıyla Star TV dizisini canlı ve istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ömer, Nisa'yı restoranda gören Tahir'in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze'yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.

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ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze'den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

Süreyya'ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer'in bir kez daha kendisi yerine Gamze'yi seçmesi Süreyya'nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.

ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Ömer'le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer'le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.

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