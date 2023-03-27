ÖMER İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 10. bölüm izle full tek parça

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Ömer'le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer'le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.