Yeni tehlike Omicron belirtileri nelerdir, Türkiye'de hangi şehirlerde var, yeni varyantın tedavisi ve ölüm oranı ne? Omicron varyantı belirtileri açıklandı!

Omicron varyantı belirtileri son dönemde yayılımının giderek artmasıyla beraber gündeme taşınan konular arasındaki yerini aldı. Ülkemizde de İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2) olmak üzere 6 ilimizde görülen bu varyant oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Öte yandan "Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de hangi şehirlerde var, tedavisi ve ölüm oranı ne?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Uzmanlar bu virüsün kişilerde soğuk algınlığı ve grip etkileri gösterdiğini dile getiriyor. Peki, Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte tüm detaylar...