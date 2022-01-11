Omicron varyantının belirtileri nelerdir, semptomlar kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron'u diğer varyantlardan ayıran belirtileri nelerdir?

Yayılımı hızla devam eden omicron varyantı belirtileri, gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde günlük vaka sayısı verilerinde de rekor seviyede artış görülürken öte yandan "Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Diğer varyantlara oranla ölüm oranının düşük olduğu savunulan bu virüs kişilerde soğuk algınlığı, nezle gibi belirtilere yol açıyor. Peki, Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? İşte tüm detaylar...