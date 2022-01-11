Omicron varyantının belirtileri nelerdir, semptomlar kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron'u diğer varyantlardan ayıran belirtileri nelerdir?

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron'un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.