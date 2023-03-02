Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KATILAN İSİMLER
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımları katılıyor.
OMUZ OMUZA KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?
SMS kampanyaya destek olmak isteyenler tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 TL'lik bağışta bulunabilecekler.
Bu gece açılacak 'omuzomuza. org' internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.
DEPREMZEDELERE KAÇ TL BAĞIŞ TOPLANDI?
İşte, bağış yapan isimlerden bazıları;
- Çağlayan Çetin 50 milyon TL bağışladı
- Elif Elmas ve Napoli takım arkadaşları 2 milyon TL bağışladı.
-Eyüpspor futbolcuları, 1 Milyon TL bağış
-Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 10 milyon TL
- Bodrumspor futbolcuları adına Fikret Öztürk 1 Milyon TL
- Nevzat Kaya 3 Milyon TL
- Cantürk Alagöz 5 milyon TL
-Yüksel Yıldırım, Samsunspor olarak Omuz Omuza kampanyasına 5 milyon TL
-Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Başakşehir olarak 2 milyon TL daha bağış yaptı.
-Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar, 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.
-1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, dernek olarak 10 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.
-Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar, 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.