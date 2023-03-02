Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

Omuz omuza kampanyasında toplanan ücret miktarı merak ediliyor. Omuz Omuza yardım kampanyasında 6 saatlik canlı yayın sona erer ermez Omuz Omuza Kampanyası ne kadar bağış toplandı, en yüksek bağışı kim, hangi isim yaptı sorusa yanıt aranmaya başlandı. Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak üzere futbol camiası, kampanya gecesinde bir araya geldiği Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte yanıtı