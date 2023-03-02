Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:00

Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem için yardım kampanyaları sürüyor. Bunlar arasında da Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beİN Medya'nın ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyası yer aldı. Toplanan bağışın netliği canlı yayının bitmesiyle belli oldu. Omuz Omuza yardım kampanyasında toplanan bağış miktarı 840 milyonu geçti. Peki Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

Omuz omuza kampanyasında toplanan ücret miktarı merak ediliyor. Omuz Omuza yardım kampanyasında 6 saatlik canlı yayın sona erer ermez Omuz Omuza Kampanyası ne kadar bağış toplandı, en yüksek bağışı kim, hangi isim yaptı sorusa yanıt aranmaya başlandı. Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak üzere futbol camiası, kampanya gecesinde bir araya geldiği Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte yanıtı

Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

OMUZ OMUZA KAMPANYASINDA TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı. 11 milyon 875 bin TL'lik SMS (237.509 adet) gönderildi.

İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı

OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KATILAN İSİMLER

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımları katılıyor.

OMUZ OMUZA KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

SMS kampanyaya destek olmak isteyenler tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 TL'lik bağışta bulunabilecekler.

Bu gece açılacak 'omuzomuza. org' internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.

DEPREMZEDELERE KAÇ TL BAĞIŞ TOPLANDI?

İşte, bağış yapan isimlerden bazıları;

- Çağlayan Çetin 50 milyon TL bağışladı

- Elif Elmas ve Napoli takım arkadaşları 2 milyon TL bağışladı.

-Eyüpspor futbolcuları, 1 Milyon TL bağış

-Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 10 milyon TL

- Bodrumspor futbolcuları adına Fikret Öztürk 1 Milyon TL

- Nevzat Kaya 3 Milyon TL

- Cantürk Alagöz 5 milyon TL

-Yüksel Yıldırım, Samsunspor olarak Omuz Omuza kampanyasına 5 milyon TL

-Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Başakşehir olarak 2 milyon TL daha bağış yaptı.

-Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar, 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

-1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, dernek olarak 10 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

-Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar, 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Omuz omuza kampanyası ne kadar yardım-bağış toplandı? Depremzedelere kaç TL bağış toplandı? İşte, toplanan bağış miktarı
SON DAKİKA