On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!

ON NUMARA ŞANS OYUNUNDA İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL YAPILIR?

On Numara, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak oldukça geniş bir ikramiye dağıtım havuzuna sahiptir. 80 numara içerisinden çekilen 22 rakam arasından; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler farklı oranlarda ödül almaya hak kazanır. Ayrıca, oynadığı kolondaki hiçbir numarayı tutturamayan (0 bilen) oyuncular da teselli ikramiyesinin sahibi olarak amorti benzeri bir kazanç elde ederler.