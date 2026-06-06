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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:24

On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen şans oyunlarında heyecan dorukta. Büyük ikramiye tutarı katlanırken, gözler "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. Haftanın ikinci çekilişi öncesi şanslı numaraları canlı takip etmek isteyen oyuncular için sorgulama kanalları ve detaylar yayında.

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On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş serisinde bu akşam yeni şanslı kombinasyonlar belirlenecek. Kuponlarını dolduran binlerce vatandaş, internet arama motorlarında güncel ikramiye tutarlarını ve kazandıran numaraların listesini araştırıyor.

On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!

5 HAZİRAN 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftanın her pazartesi ve cuma günü büyük merakla beklenen On Numara çekilişi, 5 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak. Şans severlerin kuponlarını hazırlayarak beklediği bu dev organizasyon, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

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On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!

ON NUMARA ŞANS OYUNUNDA İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL YAPILIR?

On Numara, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak oldukça geniş bir ikramiye dağıtım havuzuna sahiptir. 80 numara içerisinden çekilen 22 rakam arasından; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler farklı oranlarda ödül almaya hak kazanır. Ayrıca, oynadığı kolondaki hiçbir numarayı tutturamayan (0 bilen) oyuncular da teselli ikramiyesinin sahibi olarak amorti benzeri bir kazanç elde ederler.

On Numara sonuçları 5 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile On Numara kazandıran numaralar!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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