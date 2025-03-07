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On numara sonuçları 7 Mart 2025 Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.03.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
17:56
On numara sonuçları 7 Mart 2025 Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın iki günü yapılan On Numara çekilişlerinde büyük heyecan devam ediyor. Bu haftanın son çekilişi, akşam saatlerinde gerçekleşecek. Önceki çekilişten devreden ikramiye tutarının 531.558 TL olduğu açıklandı. Kazanan numaralar ve ikramiye tutarları, çekilişin hemen ardından duyurulacak. Şanslı talihliler, bu büyük ödülün sahibi olma şansını yakalayacak. Peki; 7 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?