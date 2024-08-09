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Giriş Tarihi: 09.08.2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:41

On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki

Haftanın iki günü gerçekleşen şans oyununda yeni gün! On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Şanslı numaraları öğrenmek isteyenler çekiliş ekranı başında yerlerini alıyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekiliş MP TV'de takip ediliyor. İşte, bugün çekilen On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki

On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 sorgulanıyor. Milli Piyango sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ adresi üzerinden kontrol ediliyor. Canlı takip edilen çekilişte numaralar bir bir ekrana yansıyor. İşte, On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:

On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki

ON NUMARA SONUÇLARI 9 AĞUSTOS 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 9 Ağustos saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları 9 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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