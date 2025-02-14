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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
16:52
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunları meraklıları tarafından her hafta ilgiyle takip ediliyor. Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde, 22 doğru numarayı tahmin eden şanslı kişiler büyük ikramiye kazanma fırsatını elde ediyor. 14 Şubat 2025 Cuma günü yapılacak çekiliş, MPİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İşte,14 Şubat 2025 Cuma On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango İdaresi'nin resmi ekranı...