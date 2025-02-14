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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:52

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunları meraklıları tarafından her hafta ilgiyle takip ediliyor. Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde, 22 doğru numarayı tahmin eden şanslı kişiler büyük ikramiye kazanma fırsatını elde ediyor. 14 Şubat 2025 Cuma günü yapılacak çekiliş, MPİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İşte,14 Şubat 2025 Cuma On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango İdaresi'nin resmi ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişlerinin sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bugün yapılan çekilişe katılanlar, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ekranı üzerinden biletlerini hızlıca sorguluyor. 14 Şubat Cuma günü gerçekleşen On Numara çekilişinin kazanan numaraları ise haberin devamında yer alıyor...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

14 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
14 Şubat 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

14 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 14 Şubat sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Şubat Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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