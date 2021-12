On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere düzenlenen On Numara sonuçları açıklandı. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. 6 Aralık Pazartesi akşamı kazandıran numaralar da belli oldu. Buna göre; On Numara sonuçları açıklandı mı. Milli Piyango Online ile 6 Aralık 2021 Pazartesi MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.