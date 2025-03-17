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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:12

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango Online'da bu akşam On Numara çekilişi canlı olarak gerçekleştirilecek. Haftada iki kez düzenlenen bu çekilişte, şans oyunu severler büyük ödül için heyecanla bekliyor. Kazanan numaralar belirlendikçe, talihliler büyük ikramiyeye ulaşma şansı elde edecek. Peki, 17 Mart Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişi, bu akşam da MPİ TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye için birçok kişi heyecanla sonucu beklerken, 17 Mart çekilişine dair detaylar merak ediliyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

17 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara 17 Mart sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edilecek. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.