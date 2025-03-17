Haberler
Yaşam
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM:Milli Piyango Online ile 17 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
19:12
Milli Piyango Online'da bu akşam On Numara çekilişi canlı olarak gerçekleştirilecek. Haftada iki kez düzenlenen bu çekilişte, şans oyunu severler büyük ödül için heyecanla bekliyor. Kazanan numaralar belirlendikçe, talihliler büyük ikramiyeye ulaşma şansı elde edecek. Peki, 17 Mart Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…