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ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR:Milli Piyango Online ile 21 Şubat On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
17:29
Milli Piyango Online'da bu akşam On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. Haftada iki kez düzenlenen çekilişte, şans oyunu tutkunları büyük ikramiye için heyecanla bekliyor. Bilet numaralarına göre kazananlar belirlenirken, talihliler büyük ödülün sahibi olma şansı yakalayacak. Peki, 21 Şubat Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar…