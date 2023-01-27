On Numara sonuçları BELLİ OLDU - Milli Piyango İdaresi 27 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar

22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu On Numara sonuçları, 27 Ocak 2023 Cuma günü için çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 230 bin Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrası şanslı numaralarla 27 Ocak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte 27 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.