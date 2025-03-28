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Giriş Tarihi: 28.03.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 18:14

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunları meraklılarının heyecanla takip ettiği On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor. Çekilişe katılanlar, 22 doğru numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı elde ediyor. Her hafta olduğu gibi, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleştirilen çekiliş de Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İşte 28 Mart çekilişinin sonuçlarıyla ilgili detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişleri, şans oyunu severlerinin ilgisini her geçen gün artırıyor. Bugünkü çekilişe katılanlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden biletlerini sorgulamaya başladı. İşte 28 Mart 2025 Cuma günü yapılan On Numara çekilişinde belirlenen kazanan numaralar…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
17 Ocak 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

28 MART ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 28 Mart 2025 Cuma sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.