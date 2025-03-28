Haberler
Yaşam
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
18:14
Şans oyunları meraklılarının heyecanla takip ettiği On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor. Çekilişe katılanlar, 22 doğru numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı elde ediyor. Her hafta olduğu gibi, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleştirilen çekiliş de Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İşte 28 Mart çekilişinin sonuçlarıyla ilgili detaylar...