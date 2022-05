Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI 23 MAYIS Milli Piyango Online ile açıklanıyor! On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:30

On Numara sonuçları 23 Mayıs bugün sorgulamasıyla şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. 22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen biletin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası bugün bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. MP TV ile canlı olarak noter huzurunda çekilen kazandıran numaralar bir bir belli oluyor. Peki, 23 Mayıs On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı…