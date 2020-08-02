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nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan ekranı!

Şans oyunu sevenler için Milli Piyango'dan sevindirici haber geldi. Milli Piyango online sitesi ve bayilerde Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları yenilenen yüzleriyle yer alacak. Öte yandan ikramiye oranları da eskiye nazaran daha yüksek meblağlarda dağıtılacak. oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, şans oyunu sevenler online ortamda Kazı Kazan oynayabilecek. Peki, online Kazı Kazan nasıl ve nereden oynanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.08.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 11:19
Online kazı kazan nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan ekranı!

Milli Piyango farklı oyunlar ve yüksek ikramiyelerle yenilendi. Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online ortamda millipiyangoonline.com sitesinden oynanabilecek. Herkesin oyun zevkine bir oyun bulmasının mümkün olacağı yeni dönem şans oyunlarında en dikkat çekeni ise daha önce gezici bayilerde oynanan Kazı Kazan oyunu. Yediden yetmişe herkesin sevdiği bir şans oyunu olan Kazı Kazan artık online ortamda oynanacak. Peki, nasıl ve nereden oynanır?

Online kazı kazan nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan ekranı!

ONLİNE KAZI KAZAN NASIL VE NEREDEN OYNANIR? BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşuyor! Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler. Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.

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Online kazı kazan nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan ekranı!

15 FARKLI KAZI KAZAN OYUNU ONLİNE OYNANABİLECEK

Kullanıcılar Milli Piyango'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

Yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020'de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye'ye şans getirmeyi planlıyor.

Online kazı kazan nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan ekranı!

Gerçekleştirilen bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV'de yayınlanacak.

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