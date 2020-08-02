Online kazı kazan nasıl oynanır? Milli Piyango online kazı kazan ekranı!

15 FARKLI KAZI KAZAN OYUNU ONLİNE OYNANABİLECEK

Kullanıcılar Milli Piyango'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

Yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020'de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye'ye şans getirmeyi planlıyor.