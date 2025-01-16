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Haberler Yaşam ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:20

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?

Onur Belgesi alma şartları ve puan bilgisi 2024-2025 yılı ilk dönemin sonlanmasına kısa bir süre kala gündeme geliyor. Okullarda ilk dönemin sonuna 17 Ocak 2025 Cuma günü gelecek. Başarı şartlarını yerine getiren öğrencilere çeşitli belgeler verilecek. 4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıflar başarı belgesi olarak gördükleri onur belgesinin ne olduğunu, kimlere kaç puanla nasıl verildiğini sorguluyor.Takdir Belgesi için öğrencinin notunun 85 ve üzeri olması gerekirken Teşekkür Belgesi ise not ortalaması 70.00 ile 84.99 gerekir. Peki Onur Belgesi kaç puanla alınır, kimlere verilir?

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?

Onur Belgesi alma şartları karne günü için geri sayım devam ederken yarıyıl tatili başlayacak. 15 günlük tatilin ardından ders notları ve yıl sonu ortalaması iyi olan, teşekkür ve takdir belgeleriyle yetinemeyen öğrenciler belge almak istiyor. . Peki Onur belgesi nedir, nasıl alınır, kimlere kaç puanla verilir?

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLA, NASIL ALINIR?
Onur Belgesi alma şartları şu şekilde:

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

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ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar,
gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli
ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen
toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?

TAKDİR, TEŞEKKÜR VE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALMA PUANLARI
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir.

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI: Onur Belgesi ortaokul ve lisede kaç puanla alınır, kimlere verilir?

ONUR BELGESİ TAKDİR BELGESİNDEN ÜSTÜN MÜ?
Onur Belgesi verilirken öğrencilerin hem okul içerisinde hem de okul dışarısında sergiledikleri davranışlar dikkate alınır. Arkadaşlarına örnek alacak erdemli davranışlarda bulunan öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak onur belgesi verilir.

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