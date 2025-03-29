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Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:56
Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ordu'da Ramazan Bayramı sabahı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bayram namazı için camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, 2025 Ordu bayram namazı saatini merakla araştırıyor. Manevi atmosferin doruğa çıktığı bayram sabahında camiler dolacak ve dualar göğe yükselecek. Peki, Ordu bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…