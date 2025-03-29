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Haberler Yaşam Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:56

Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ordu'da Ramazan Bayramı sabahı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bayram namazı için camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, 2025 Ordu bayram namazı saatini merakla araştırıyor. Manevi atmosferin doruğa çıktığı bayram sabahında camiler dolacak ve dualar göğe yükselecek. Peki, Ordu bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…

Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ordu'da Ramazan Bayramı sabahı, birlik ve beraberliğin pekiştiği anlara sahne olacak. Bayram namazını cemaatle birlikte eda etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı için açıkladığı Ordu bayram namazı saatine odaklanmış durumda. Erken saatlerde camilere gidecek olan Ordulular, bu manevi huzura ortak olacak. Peki, Ordu bayram namazı vakti ne zaman? İşte ayrıntılar…

Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ORDU BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Ordu bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ORDU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Ordu bayram namazı saati 06:46 olarak belirlendi.

Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.

Ordu bayram namazı saati! 2025 Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Cuma namazı ve bayram namazı kadınlara yükümlü kılınmamıştır ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kadınları bayram namazı kılmak için teşvik ettiği de çeşitli hadislerde geçmektedir.

Bu noktada birçok İslam alimi kadınların şartların elverişli olduğu durumlarda bayram namazına katılabileceği yönünde fikir beyan ediyor.