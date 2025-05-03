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Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
17:56
Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!
Ordu'da, 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan ve arkadaşı 25 yaşındaki Gizem Sinanoğlu sırra kadem basmıştı. Erdoğan'a ait aracın kanyon yakınlarında bulunması üzerine çalışmalar o yönde yoğunlaşırken, Sinanoğlu'nun cansız bedeni kanyon içerisinde 5 metre derinlikte bulundu. Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.