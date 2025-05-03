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Haberler Yaşam Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:56

Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!

Ordu'da, 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan ve arkadaşı 25 yaşındaki Gizem Sinanoğlu sırra kadem basmıştı. Erdoğan'a ait aracın kanyon yakınlarında bulunması üzerine çalışmalar o yönde yoğunlaşırken, Sinanoğlu'nun cansız bedeni kanyon içerisinde 5 metre derinlikte bulundu. Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.

DHA
Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Süleyman Erdoğan (35) ve yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan (25), 30 Nisan'dan itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, Süleyman Erdoğan'a ait otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

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Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!

İki gündür süren arama çalışmaları sonucunda Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeni, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri ekipleri tarafından, Küpkaya Kanyonu içinde, 5 metre derinlikte bulundu.

Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!

Sinanoğlu, Ulubey Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisiydi. Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ordu’da kaybolan iki kişiden Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı!

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Ordu'da Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, kayıp Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmalarına yarın devam edileceğini söyleyerek, "Perşembe günü akşam saat 23.00'den beri alandayız. Hem AFAD, hem itfaiye, jandarma ekibimiz, emniyet güçlerimiz, gönüllü ekipler, kaybolan 2 arkadaşımızı 3 gündür arıyoruz. Tabii bugün kız kardeşimizin cesedine ulaşıldı. Tahmin ettiğimiz yerden itibaren yaklaşık 700-800 metrelik mesafede sürüklenmiş. Tabii kanyon, böyle düz bir kanyon değil. O kanyonların, kayalıkların altında yaklaşık 12-13 metre, 15 metre derinlikler olan yerler var. 3 gündür alandayız. İnşallah yarın saat 09.00'dan sonra tekrar diğer kardeşimiz için arama ve kurtarma ekibimiz çalışmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.