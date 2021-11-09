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Haberler Yaşam Ordu'da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok'ta fenomen olmak için...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 14:09

Ordu'da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok'ta fenomen olmak için...

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce caddede yere yatan, ardından atladığı denizde kurtarılan Suna Yeşil (32), ortalığı birbirine katmıştı. Yaptıklarının nedeni ortaya çıktı....

Ordu’da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok’ta fenomen olmak için...

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı.

Ordu’da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok’ta fenomen olmak için...

Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu.

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Ordu’da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok’ta fenomen olmak için...

Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış

Ordu’da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok’ta fenomen olmak için...

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi.

Ordu’da ortalığı birbirine katmıştı: Nedeni ortaya çıktı! Tiktok’ta fenomen olmak için...

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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