Ordulu LGS birincisinden başarı tavsiyesi!

"BİRİNCİ SINIFTAN İTİBAREN ÇOK FAZLA KİTAP OKUYAN BİR ÇOCUK"

Yine aynı okulda kızının da öğretmeni olan fen bilgisi öğretmeni olan anne Serap Vural Aydın ise kızıyla birlikte sınava hazırlandıklarını belirtti. Bu başarının arkasında çok çalışmaktan ziyade fazla kitap okumanın olduğuna dikkat çeken anne Aydın, "Ben de dersine girdiğim için beraber çalıştık. Bir senelik bir çalışma yaptık. Çok fazla sınava yönelik bir çalışma olmadı ama sadece bu sene sınava yönelik çalıştık. Kızımın, çok fazla kitap okumasından kaynaklanan çok hızlı okuma özelliği var. Sınava girecek olan diğer öğrencilere benim tavsiyem, ilkokul birinci sınıftan itibaren başlayarak kitap okusunlar. Kitap okudukları zaman hem okuma hızları artıyor hem de daha farklı bakış açıları geliştiriyorlar. Bu seneki sınav, farklı bakış açın var mı? Çok yönlü bakabiliyor musun? Hızlı okuyabiliyor musun? Bunun üzerine kurulu olan bir sınavdı. Akbel de birinci sınıftan beri aşırı kitap okuyan bir çocuk. Çok fazla kitap okuduğu için de olaylara ve sorulara bakışı hep çok yönlüdür" ifadelerini kullandı.