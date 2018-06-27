Ordulu LGS birincisinden başarı tavsiyesi!

"YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRMEK İSTİYORUM"
Mesleki anlamda şimdilik bir düşüncesinin olmadığın aktaran Aydın, ilerleyen zamanlarda yurt dışında eğitim almayı hedeflediğini belirterek, "Çünkü oradaki yaşam stiline özeniyorum. İyi bir liseye gidersem, iyi bir üniversiteye de gideceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım çok fazla kafaya takmasınlar. Bazı arkadaşlarım en baştan çalışmaya başlıyor, ona hiç gerek yok. Konuları öğrenirlerse sonradan da üzerine birkaç deneme çözerlerse oluyor. Bu sınav testten daha çok deneme yapmaya yönelik bir sınavdı. O soruların hızını yetiştirme sınavıydı. O yüzden kitap da okusunlar. Sorular çok uzundu, özellikle fen bilgilerinde bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler. Ben, normal olarak çalışıyordum ama son birkaç aydır çalışmamı daha da artırdım. Denemeleri kendim alıp çözdüm" şeklinde konuştu.