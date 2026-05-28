Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU

İstanbul'un karmaşık yeraltı dünyasında dolandırıcılık işleri hız kesmeden sürerken, usta üçkâğıtçı Asım Noyan yine sıra dışı bir planın merkezinde yer alır. Yıllardır türlü oyunlarla insanları kandıran Asım ve ekibi, bu kez "sazan sarmalı" adı verilen büyük bir dolandırıcılık zincirine karışır. Ancak işler beklenmedik bir hal alır; çünkü Asım'ın çok sevdiği kızı Nazlı da bu oyunun mağdurlarından biri olur. Kızını kurtarmak için harekete geçen Asım Noyan, kendisini hem komik hem de tehlikeli olayların içinde bulur. Eğlence, aksiyon ve entrikanın bir araya geldiği film, izleyicilere tempolu bir hikâye sunuyor.