Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu
Giriş Tarihi: 28.05.2026 18:12

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler: Sazan Sarmalı, televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. 2005 yapımı Organize İşler filminin devamı niteliğindeki yapım, komedi ve aksiyonu bir araya getiriyor. 2019 yılında vizyona giren film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

  • ABONE OL
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu

Türk sinemasının sevilen yapımlarından Organize İşler: Sazan Sarmalı, eğlenceli hikâyesiyle bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan film, ilk filmiyle büyük ilgi gören Organize İşler serisinin devam halkası olarak 2019'da beyaz perdeye taşındı. Komedi ve aksiyon dolu sahneleriyle öne çıkan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU

İstanbul'un karmaşık yeraltı dünyasında dolandırıcılık işleri hız kesmeden sürerken, usta üçkâğıtçı Asım Noyan yine sıra dışı bir planın merkezinde yer alır. Yıllardır türlü oyunlarla insanları kandıran Asım ve ekibi, bu kez "sazan sarmalı" adı verilen büyük bir dolandırıcılık zincirine karışır. Ancak işler beklenmedik bir hal alır; çünkü Asım'ın çok sevdiği kızı Nazlı da bu oyunun mağdurlarından biri olur. Kızını kurtarmak için harekete geçen Asım Noyan, kendisini hem komik hem de tehlikeli olayların içinde bulur. Eğlence, aksiyon ve entrikanın bir araya geldiği film, izleyicilere tempolu bir hikâye sunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu

ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan
Kıvanç Tatlıtuğ
Ezgi Mola
Bensu Soral
Rıza Kocaoğlu
Okan Çabalar

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu

Ahmet Mümtaz Taylan
Ata Demirer
Güven Kıraç
Ersin Korkut
Mahir İpek
Ekin Türkmen
Atakan Çelik
Erdem Baş

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA