Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

Askeri güç noktasında değerlendirilen Orta Doğu'nun en güçlü orduları Global Firepower tarafından hazırlanan listede ortaya çıktı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri oldukça ilgi çekerken hangi ülkenin ordusu kaçıncı sırada değerlendirildi merak ediliyor. İşte, Orta Doğu'nun en güçlü listesi…