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Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
15:59
Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!
Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri güncel listesi yayında. Personel ve asker sayısı, silahlı kuvvetlerin strateji ve hareket kabiliyeti gibi noktalarda değerlendirilen ülkelerin askeri gücü, ABD'deki internet sitesi Global Firepower tarafından liste halinde paylaşıldı. Sıralama oldukça dikkat çekti. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri...