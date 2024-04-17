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Haberler Yaşam Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:59

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri güncel listesi yayında. Personel ve asker sayısı, silahlı kuvvetlerin strateji ve hareket kabiliyeti gibi noktalarda değerlendirilen ülkelerin askeri gücü, ABD'deki internet sitesi Global Firepower tarafından liste halinde paylaşıldı. Sıralama oldukça dikkat çekti. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri...

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

Askeri güç noktasında değerlendirilen Orta Doğu'nun en güçlü orduları Global Firepower tarafından hazırlanan listede ortaya çıktı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri oldukça ilgi çekerken hangi ülkenin ordusu kaçıncı sırada değerlendirildi merak ediliyor. İşte, Orta Doğu'nun en güçlü listesi…

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

15. LÜBNAN

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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

14. ÜRDÜN

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

13. BAHREYN

Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri güncel listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte zirvenin sahibi!

12. KUVEYT

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