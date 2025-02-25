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Haberler Yaşam ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:50

ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası detaylarıyla netleşti ve başvurular başladı. Emlak Konut'un katkılarıyla hayata geçirilecek projede avantajlı ödeme seçenekleri bütçelere uygun bir şekilde hazırlanıyor. 25 farklı projeyi kapsayan kampanya İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde uygulanacak. Peki, 2025 Orta gelir grubu için konut başvuruları başladı mı, ödeme koşulları neler?

ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Ev sahibi olmayı düşünen orta gelirli vatandaşlara müjde Emlak Konut GYO'dan geldi. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile düşük faizli kredi ve esnek ödeme fırsatları sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı kampanya, 25 projede avantajlar sağlıyor. Peki, başvurular nasıl yapılacak, hangi illerde geçerli? İşte 2025 Emlak Konut kampanyasının ayrıntıları…

ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

EMLAK KONUT YENİ KAMPANYA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

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ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

EMLAK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

1+1'den 5+1'e kadar daire seçenekleri olacak. Kişiler başvururken istediği seçenekten yararlanabilecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

BAKAN KURUM'UN ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATINA DAİR AÇIKLAMALARI!

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliler için yürütülen sosyal konut projesinin yanı sıra diğer gelir gruplarını da kapsayacak bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Proje Emlak Konut ortaklığında yürütülecek. İşte, Bakan Kurum'un konuşmasından detaylar:

ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz."

Bakan Kurum'un "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dediği projede detaylar Emlak Konut tarafından açıklandı:

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