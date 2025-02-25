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ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
09:50
ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATI 2025: Emlak Konut kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası detaylarıyla netleşti ve başvurular başladı. Emlak Konut'un katkılarıyla hayata geçirilecek projede avantajlı ödeme seçenekleri bütçelere uygun bir şekilde hazırlanıyor. 25 farklı projeyi kapsayan kampanya İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde uygulanacak. Peki, 2025 Orta gelir grubu için konut başvuruları başladı mı, ödeme koşulları neler?