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Haberler Yaşam Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:46

Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de Orta Gelirliye Konut Kredisi yayınlandı. 16 Ocak itibarıyla açılan web sitesi üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Yeni Evim konut kampanyasına başvuruların ne zaman başlayacağını, taksitlerin nasıl olacağını ve hangi projelerin kampanyaya dahil olacağı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. Peki Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama nasıl yapılır? Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemleri araştırılıyor. Bakan Kurum, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim projesi hakkında detaylarını daha önce paylaşmıştı. Orta gelirlilere konut kredisi kampanyası için teklif meclisten geçti. Peki Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir?

Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

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Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

"3 BÖLGE BELİRLENDİ"

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

"BÖLGE İÇERİSİNDE İLLERDE İKAMET ŞARTI OLMAYACAK"

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

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