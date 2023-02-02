Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama işlemi: Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de Orta Gelirliye Konut Kredisi yayınlandı. 16 Ocak itibarıyla açılan web sitesi üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Yeni Evim konut kampanyasına başvuruların ne zaman başlayacağını, taksitlerin nasıl olacağını ve hangi projelerin kampanyaya dahil olacağı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. Peki Orta Gelirliye Konut Kredisi hesaplama nasıl yapılır? Orta Gelirliye Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?