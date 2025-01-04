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ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
11:41
ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı ve 1. dönem 2. ortak sınavlarının tarihini duyurdu. 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem 1. ortak sınavları, MEB'e bağlı tüm okullarda başarıyla tamamlandı. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm seviyelerde yapılacak 2. ortak sınavların tarihleri, soru ve konu dağılımları ise odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. Peki, 2024-2025 eğitim yılı 1. dönem 2. ortak sınavları ne zaman yapılacak?