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Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:41

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı ve 1. dönem 2. ortak sınavlarının tarihini duyurdu. 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem 1. ortak sınavları, MEB'e bağlı tüm okullarda başarıyla tamamlandı. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm seviyelerde yapılacak 2. ortak sınavların tarihleri, soru ve konu dağılımları ise odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. Peki, 2024-2025 eğitim yılı 1. dönem 2. ortak sınavları ne zaman yapılacak?

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak sınavlarının tarihi yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sınavların ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler ve veliler, sınav takvimiyle ilgili detayları yakından takip ediyor. İşte, MEB 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar ahberin devamında...

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 1. dönem 2. ortak yazılı sınavları, 30 Aralık 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

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ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TAKVİMİ

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

10. sınıf Coğrafya dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

6. sınıf Fen Bilimleri dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,

7. sınıf Matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

MEB 1. DÖNEM 2. YAZILI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI VE ÇÖZÜMLERİ YAYIMLANDI!

Ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 1. sınavlarını 17-28 Mart 2025 tarihlerinde uygulayacak.

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