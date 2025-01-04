ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak sınavlarının tarihi yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sınavların ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler ve veliler, sınav takvimiyle ilgili detayları yakından takip ediyor. İşte, MEB 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar ahberin devamında...