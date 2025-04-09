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ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
12:32
ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?
MEB tarafından 2025 yılı 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak sınavlar kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Peki; MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? İşte, ortak sınav tarihleri...