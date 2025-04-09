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Giriş Tarihi: 09.04.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 12:32

ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?

MEB tarafından 2025 yılı 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak sınavlar kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Peki; MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? İşte, ortak sınav tarihleri...

ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci dönem sınav takvimini duyurdu. 2. dönem 1. yazılı sınavları 24-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi, gözler 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerine çevrildi. Peki; MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? İşte, ortak sınav tarihleri.

ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?

MEB İKİNCİ DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

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ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.

ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?

2. dönem 1. yazılı sınavları da 24-28 Mart tarihlerinde yapılmıştı:

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB ile MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?