Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

Geçen iki senedeki Ramazan ayının pandemi gölgesinde sürmesi kalabalık iftar ve sahur sofralarının daha buruk geçmesine neden olmuştu. Bu sene özlenen sofralar geri dönerek Ramazan ayını tüm coşkusu ve maneviyatıyla yaşatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu bozan şeyler Diyanet tarafından yanıtlanıyor. Online sistemle Müslümanların merak ettiği sorulara yanıt veren Diyanet ve din alimleri "tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?" sorusunu da açıklığa kavuşturdu. İşte cevabı...