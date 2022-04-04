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Haberler Yaşam Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:16

Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

İslam alemi, Ramazan ayının gelişiyle beraber mübarek üç ayların sonuncusunun maneviyatını yaşıyor. Oruç ibadetini beraberinde getiren Ramazan, sahur ve iftar sofralarıyla herkese birlik ve beraberlik duygusunu yaşatıyor. Bu noktada oruç ibadeti de en doğru şekilde idrak edilebilmek için bazı soruları beraberinde getiriyor. Orucu bozan durumlar başta olmak üzere Diyanet tarafından yanıtlanan birçok soru, ibadette yol gösteriyor. O sorulardan biri de "tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?". Müslümanlar oruçlarının kabul olması için sorularına yanıt arıyor. Peki, Diyanet bu soruyu nasıl cevaplıyor?

Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

Geçen iki senedeki Ramazan ayının pandemi gölgesinde sürmesi kalabalık iftar ve sahur sofralarının daha buruk geçmesine neden olmuştu. Bu sene özlenen sofralar geri dönerek Ramazan ayını tüm coşkusu ve maneviyatıyla yaşatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu bozan şeyler Diyanet tarafından yanıtlanıyor. Online sistemle Müslümanların merak ettiği sorulara yanıt veren Diyanet ve din alimleri "tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?" sorusunu da açıklığa kavuşturdu. İşte cevabı...

Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

ORUCU BOZUYOR MU?

Diyanet tarafından yapılan açıklamada orucu bozan durumlarla ilgili olarak vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şeyin buna sebep olabileceği açıklanmıştı. Buna göre balgam yutmak orucu bozmuyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir durum bulunuyor.

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Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

Buna göre balgam pis salgı olarak kabul edildiğinden, balgamı dışarı atmak çok daha doğru bir hareket olacaktır. Oruçlu olmanın ya da olmamanın önemli olmadığı bu bilgide balgamın yutulması doğru bir davranış olarak görülmüyor. Çünkü yutulan balgam bedendeki hastalıkları taşımaya devam ediyor olabilir.

Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

Tükürük veya balgam yutmak, Hanefi mezhebinde orucu bozmazken Şafii mezhebi için bu durum daha farklı yorumlanıyor. Bu noktada balgamın yutulmasının isteğe bağlı oluşu önemli bir durum.

Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?

Buna göre balgam boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşarak ağız içine ulaştıysa ve kişi isteyerek bu balgamı yutuyorsa bu durum orucu bozmaktadır. Kişinin kaza orucu tutması gerekir. Ancak ağız içine gelen balgam istek dışı refleksle yutulduysa bu orucu bozmaz ve kazayı gerektirmez.

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