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Oruç tutanlar bu soruya cevap arıyor! Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:12
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
10:16
İslam alemi, Ramazan ayının gelişiyle beraber mübarek üç ayların sonuncusunun maneviyatını yaşıyor. Oruç ibadetini beraberinde getiren Ramazan, sahur ve iftar sofralarıyla herkese birlik ve beraberlik duygusunu yaşatıyor. Bu noktada oruç ibadeti de en doğru şekilde idrak edilebilmek için bazı soruları beraberinde getiriyor. Orucu bozan durumlar başta olmak üzere Diyanet tarafından yanıtlanan birçok soru, ibadette yol gösteriyor. O sorulardan biri de "tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?". Müslümanlar oruçlarının kabul olması için sorularına yanıt arıyor. Peki, Diyanet bu soruyu nasıl cevaplıyor?